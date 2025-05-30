Gazze'de "ateşkese çok yakınız" mesajı! Trump, Elon Musk'a veda etti

ABD Başkanı Trump'tan Gazze'de ateşkese ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Elon Musk'a veda töreninde konuşan Trump, "Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu" söyledi. Putin ve Zelenskiy'e sitem eden Trump, aynı zamanda Elon Musk'a yardımları için teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği Elon Musk'a veda töreninde, Gazze ve Ukrayna'da ateşkes ve İran’la müzakere sürecini değerlendirdi.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yaklaşıldığını vurgulayarak, "Bunun sonucunu bugün içinde ya da belki yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var." dedi. Trump aynı zamanda Ukrayna'da ateşkes için Putin ve Zelenskiy'e sitem etti.

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

GAZZE'DE ATEŞKES BUGÜN YA DA YARIN

"İsrail ve Hamas, Gazze konusunda anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün içinde ya da belki yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var.

İRAN BOMBA YERİNE ANLAŞMA İSTER

İran'la bir anlaşma yapma şansımızın olduğunu düşünüyorum. Onlar da bombalanmak yerine anlaşma yapmayı tercih ederler. Bence bu anlaşma uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşebilir

Ortadoğu'nun her yerine bomba yağdırılmadan bir anlaşma yapabiliriz. Bu çok iyi olurdu.

MUSK TAMAMEN GİTMİYOR, ARA SIRA BURALARDA

Elon Musk tamamıyla gitmiyor, ara sıra buralarda olacak. Musk'a vakit ayırıp yardım ettiği için teşekkür ediyorum.

UKRAYNA'DA ATEŞKES İÇİN SİTEM

Putin beni şaşırttı, şaşırtmaktan hoşlanmam. Putin de Zelenskiy de inatçı. Ateşkese yakınken Kiev'e bomba yağdırdılar.

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