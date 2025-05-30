Trump'a tam yetki verildi! Binlercesi ülkeden kovulacak

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela’dan gelen 500 binden fazla göçmeni sınır dışı edilmesinin önünü açan yasaya onay verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, göreve gelmeden göçmenleri ülkeden kovacağı sözünü veren ABD Başkanı Donald Trump'a tam yetki verdi. Yüksek Mahkeme, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela’dan gelen 500 binden fazla göçmeni sınır dışı etmesini engelleyen yasayı oy çokluğu ile kaldırdı.

4 ÜLKEDEN 500 BİN İNSAN ABD'DEN KOVULACAK

ABD’de yüksek mahkeme, Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela’dan gelen 500 binden fazla göçmeni sınır dışı etmesini engelleyen mahkeme kararını 7’ye karşı 2 oyla kaldırdı. Bugün verilen kararla, Trump yönetimi Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela’dan gelen yüzbinlerce göçmenin yasal statüsünü şimdilik iptal edebilecek.

Mahkeme ayrıca başka bir davada yaklaşık 350 bin Venezuelalı göçmenin geçici yasal statüsünün iptal edilmesine de izin verdi.

DOSYA TEMYİZE GİDECEK

Yüksek Mahkeme’nin kararı nihai bir hüküm değil, ancak dava devam ettiği sürece korumaların uygulanmayacağı anlamına geliyor. Dosya Boston’daki 1. ABD Temyiz Mahkemesi’ne geri gönderilecek.

BIDEN DÖNEMİNDE UZATILMIŞTI

Geçici koruma statüleri, Biden yönetimi altında uzatılmış, ancak Kristi Noem tarafından sonlandırılmıştı. Şubat ayında Noem, Venezuelalılara tanınan TPS statüsünün, ABD'deki varlıklarının 'ulusal çıkarlara aykırı' olduğunu ileri sürerek kaldırılmasını emretti.

Ancak Kaliforniya'daki bir yargıç, Noem'in eylemini ' olumsuz stereotiplere dayalı' ve anayasaya aykırı olarak nitelendirerek engelledi.

Joe Biden tarafından atanan Liberal Ketanji Brown Jackson, Trump'a göçmenleri sınır dışı etme yetkisi veren karara karşı çıkan tek yargıçtı.