Gaziantep Havalimanı’na yeni aletli iniş sistemi! Kullanıma açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı’nda kurulan yeni Aletli İniş Sistemi’nin (ILS) test süreçlerinin tamamlanarak kullanıma açıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu “Sistemimizi kullanıma açtık. Havacılık altyapımızı güçlendiren yatırımlarımızla vatandaşlarımıza daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmak için çalışıyoruz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı’nda yeni Aletli İniş Sistemi’nin (ILS), CAT II operasyonel kategorisindeki testlerin tamamlanmasının ardından hizmete alındığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, sistemin uçuş kontrol ve performans doğrulama testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Testlerin tamamlanmasının ardından uçuş operasyonlarını etkileyen teknik duyurunun (NOTAM) kaldırıldığını kaydeden Uraloğlu, sistemin CAT II operasyonel kategorisinde hizmet vermeye başladığını bildirdi.
Uraloğlu, havacılık altyapısını güçlendiren yatırımlarla vatandaşlara daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sunmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
“SİSTEMİMİZİ KULLANIMA AÇTIK”
Uraloğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Gaziantep Havalimanı’nda yeni Aletli İniş Sistemi’mizi (ILS), CAT II operasyonel kategorisindeki testlerinin tamamlanmasıyla hizmete aldık. Sistemin uçuş kontrol ve performans doğrulama testlerinin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından uçuş operasyonlarını etkileyen teknik duyuruyu (NOTAM) kaldırarak sistemimizi kullanıma açtık. Havacılık altyapımızı güçlendiren yatırımlarımızla vatandaşlarımıza daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmak için çalışıyoruz.