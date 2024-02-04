Gaziantep Şehir Hastanesi açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu. "Yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz" diyen Erdoğan, "Salı günü Kahramanmaraş'ta, çarşamba günü Şanlıurfa'da, perşembe günü Adıyaman'da, cuma günü Elazığ'da hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"680 bin metrekare kapalı alanı bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ile 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada hastanemize güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz. Şehir hastanemizin şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"YARALARI SARMA SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRİYORUZ"

Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastanelerimizle bölgede inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz artık üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikler giderilince randevu konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bunları çözeceğine inanıyorum. Bu hastanelerimizle bölgede bundan böyle sıkıntı yaşamayacağız.

Bugün İslahiye'ye gidecektik fakat aşırı bir sis, bundan dolayı Bakan arkadaşlarımı İslahiye'ye gönderdim. Oraya video konferansla bağlanacağız.11 ili vuran 'asrın felaketi'nin ardından yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz. Salı günü Kahramanmaraş'ta, çarşamba günü Şanlıurfa'da, perşembe günü Adıyaman'da, cuma günü Elazığ'da hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz."