Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 312,5 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla 6,5 saatlik yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Mersin-Adana etabının ise 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen törenle Nizip Adliye Kavşağı ve Nizip-Karkamış Yolu'nu hizmete açtı.

Gaziantep'in Türkiye ekonomisinin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, yeni ulaşım projelerinin kentteki ticareti, sanayiyi ve sınır bağlantılarını güçlendireceğini söyledi.

Gaziantepte iki dev ulaşım projesi hizmete açıldı! Bakan Uraloğlu duyurdu

GAZİANTEP'E 177 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 177 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıklayan Bakan Uraloğlu, kentteki bölünmüş yol uzunluğunun 116 kilometreden yaklaşık 476 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 179 kilometreden 462 kilometreye yükseltildiğini belirten Uraloğlu, Gaziantep'in Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay'a bölünmüş yollarla bağlandığını hatırlattı.

Gaziantepte iki dev ulaşım projesi hizmete açıldı! Bakan Uraloğlu duyurdu

NİZİP ADLİYE KAVŞAĞI HİZMETE AÇILDI

Bağlantı yollarıyla birlikte 4,2 kilometre uzunluğundaki Nizip Adliye Kavşağı'nın bölünmüş yol standardında inşa edildiğini belirten Uraloğlu, projenin özellikle adliye ve çevresindeki kamu hizmet alanlarına ulaşımı kolaylaştıracağını söyledi.

Kavşaktaki trafik düzeninin iyileştirildiğini ve yoğun saatlerde yaşanan sıkışıklığın azaltıldığını ifade eden Uraloğlu, projenin ekonomik katkısına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu proje ile zamandan 100,5 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını yılda 664 ton azaltacağız."

Gaziantepte iki dev ulaşım projesi hizmete açıldı! Bakan Uraloğlu duyurdu

SURİYE SINIRINA ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Hizmete alınan bir diğer proje olan Nizip-Karkamış Yolu'nun ise 30,5 kilometre uzunluğunda olduğu açıklandı.

Nizip D-400 Devlet Yolu'nun Karkamış ayrımından başlayarak Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış-Cerablus Sınır Kapısı'na kadar uzanan güzergâh, bölünmüş yol standardına yükseltildi.

Yeni yol sayesinde Karkamış'ın Nizip, Gaziantep ve çevredeki yerleşim merkezleriyle bağlantısının güçlendirildiğini belirten Uraloğlu, sınır ticaretinin de projeden olumlu etkileneceğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Nizip-Karkamış Yolu ile yıllık 201 milyon lira tasarruf ve 2 bin 312 ton karbon emisyonu azaltımı hedeflendiğini açıkladı.

Gaziantepte iki dev ulaşım projesi hizmete açıldı! Bakan Uraloğlu duyurdu

GAZİRAY'DA 8 TREN SETİNİN TAMAMI TESLİM EDİLDİ

Gaziantep'teki demiryolu yatırımlarına da değinen Bakan Uraloğlu, GAZİRAY projesinde kullanılan 8 tren setinin tamamının teslim edildiğini duyurdu.

2022 yılında hizmete alınan GAZİRAY'ın kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağladığını hatırlatan Uraloğlu, 16 istasyonlu hattın günlük 15 bin yolcuya hizmet verdiğini söyledi.

Uraloğlu, günlük yolcu sayısının 60 bine çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek 25,5 kilometrelik güzergâhta hızlı tren ve banliyö hatlarıyla birlikte dört hatlı demiryolu altyapısı oluşturulduğunu ifade etti.

Gaziantepte iki dev ulaşım projesi hizmete açıldı! Bakan Uraloğlu duyurdu

MERSİN-GAZİANTEP ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, yapımı süren 312,5 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi hakkında da bilgi verdi.

Projenin Mersin-Adana kesiminin gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiğini açıklayan Uraloğlu, tüm hattın hizmete girmesiyle ulaşım süresinde büyük bir düşüş yaşanacağını belirtti.

Uraloğlu, "Tüm hat tamamlandığında Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası ortalama 6,5 saat süren seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz" dedi.

Saatte 200 kilometre tasarım hızına sahip olacak hatta yıllık ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

Gaziantepte iki dev ulaşım projesi hizmete açıldı! Bakan Uraloğlu duyurdu

DEMİRYOLU BASRA KÖRFEZİ'NE UZANACAK

Hızlı demiryolu projesinin Gaziantep'ten Ovaköy'e kadar uzatılmasının planlandığını da açıklayan Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası ticaret koridorlarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Uraloğlu, "Sadece Irak'a bağlanan bir demiryolundan bahsetmiyoruz. Basra Körfezi'ne bağlanan, oradan Çin'e kadar giden bir demir-deniz yolu bağlantısından bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA YENİ DÖNEM

Gaziantep Havalimanı'ndaki yatırımlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Uraloğlu, yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminal binasının inşa edildiğini hatırlattı.

Havalimanında 2002 yılında 223 bin olan yolcu trafiğinin 2025'te 3 milyon 70 bine yaklaştığını belirten Uraloğlu, 7'si dış hat olmak üzere 13 farklı noktaya haftalık 168 uçuş düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, düşük görüş koşullarında uçakların inişine yardımcı olan CAT II sisteminin de Gaziantep Havalimanı'nda devreye alındığını hatırlattı.

Öte yandan Dülük-OSB Tüneli ve bağlantı yolu projesi ile Gaziantep genelindeki 12 farklı kara yolu projesinde çalışmaların devam ettiği açıklandı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala