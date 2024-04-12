Gaziantep'te yerel gazetenin bürosu kurşunlandı

Gaziantep'te, haftalık olarak yayın yapan İslahiye'nin Sesi gazetesinin ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haftalık olarak yayınlanan İslahiye'nin Sesi gazetesinin bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, gazete bürosunun iş yerlerinin camları kırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, olay yerine gelerek inceleme yaptı.

KİM YA DA KİMLERİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bilgiç, yaptığı açıklamada, saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediğini söyledi.

Polis ekiplerinin titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten Bilgiç, olayın kısa sürede aydınlanacağını umduğunu ifade etti.