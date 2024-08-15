Gazze'de can kaybı 40 bini geçti
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 40 bini aştı.
Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 5'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı