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Gazze'de can kaybı 40 bini geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de can kaybı 40 bini geçti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 40 bini aştı.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 5'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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