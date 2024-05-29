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Geç saatte dışarı çıkma tartışmasında kan attı: 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Geç saatte dışarı çıkma tartışmasında kan attı: 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü
Erzurum, Kavga, Tutuklama, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'da babası cezaevinde annesi şehir dışında olan 16 yaşındaki kız çocuğu ile dayısı arasında geç saatte dışarı çıkma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgada İ.A. dayısını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Genç kız 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, 16 yaşındaki İ.A. ile geç saatte dışarı çıkmasını istemeyen dayısı M.T. (46) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, İ.A, dayısını boğazından bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen M.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerce, suç aletiyle gözaltına alınan İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen İ.A, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İ.A'nın babasının cezaevinde, annesinin ise şehir dışında olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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