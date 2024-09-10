Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Eylül 2024 16:50 - Güncelleme: 10 Eylül 2024 17:17 - Güncelleme:

Konya'da bir masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.