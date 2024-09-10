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Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da bir masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Bugün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda hareketsiz bir kadının bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - 1. Resim

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, masaj salonunda yaptığı incelemede 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ı bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenilirken, tahkikat sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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