Genç kadına fişekli, şişeli işkence! 'Bergen' tehdidi dehşete düşürdü

8 Ocak 2024 09:49 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 11:02

Tüyler ürperten kadına şiddet olayının adresi Ankara’nın Keçiören ilçesi…

Emre Ö. adlı bir kişi şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşine sokak ortasında fiziksel ve psikolojik işkence etti.

SAÇINDAN TUTARAK SOKAĞA SÜRÜKLEDİ

Eşinin yaşadığı evin önüne gelen adam, 23 yaşındaki kadına şiddet uygulayarak ara sokaktaki 2 aracın arasına sürükledi.

GÖĞSÜNE FİŞEĞİ KOYUP TEHDİTLER SAVURDU

Gözü dönen şahıs, yanında getirdiği ses fişeğini kullanarak genç kadını korkuttu. Bu sırada yerde bulunan içki şişesini kırıp cam parçalarıyla kadını yaralayan Emre Ö. "Seni Bergen gibi yapacağım" diye tehditlerde bulundu.

TUTUKLANDI

Boşanma aşamasındaki kocasından kaçmayı başaran genç kadın yoldan geçen araçları durdu. Sürücülerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan Kader Ö, eşinden şikayetçi oldu. Emre Ö. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Emre Ö. savcılıktaki ifadesinde "Kader'e bir eylemde bulunmadım. Kader'in teslim ettiği ses fişeği araç torpidosundaydı, hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

SAVCI 18 YILDAN AZ CEZA ALMAMASI İÇİN İDDİANAME HAZIRLADI

Başsavcılık, Emre Ö. hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Hakaret' suçlarından 23 yıla kadar, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 18 yıldan az olmamak şartlı hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamedeki Adli Tıp Kurumu raporunda, Kader Ö'nün vücudunda kesikler ve darp izlerine rastlandığı kaydedildi.

BERGEN OLAYI NEDİR?

Türkiye'nin bir dönemine damga vuran arabesk sanatçısı Bergen, 31 Ekim 1982'de çalışmak için İzmir'de bulunduğu sırada, terk ettiği eşinin, azmettirdiği bir kiralık katilin kezzaplı saldırısına uğradı. Saldırı, Bergen ve annesi Alsancak'ta New York adındaki bir mekanın kapısında bir taksiye binmek üzere iken Halis Serbest'in tuttuğu kiralık katil tarafından gerçekleştirildi.