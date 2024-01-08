Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Genç kadına fişekli, şişeli işkence! 'Bergen' tehdidi dehşete düşürdü

    Ankara’da bir şahıs boşanma aşamasındaki 23 yaşındaki eşine dünyayı zindan etti. Genç kadına sistematik bir şekilde işkence eden gözü dönmüş şahıs, ‘Seni Bergen gibi yapacağım’ diyerek tehditler savurdu.

    Genç kadına fişekli, şişeli işkence! &#039;Bergen&#039; tehdidi dehşete düşürdü
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tüyler ürperten kadına şiddet olayının adresi Ankara’nın Keçiören ilçesi…

    Emre Ö. adlı bir kişi şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşine sokak ortasında fiziksel ve psikolojik işkence etti. 

    SAÇINDAN TUTARAK SOKAĞA SÜRÜKLEDİ

    Eşinin yaşadığı evin önüne gelen adam, 23 yaşındaki kadına şiddet uygulayarak ara sokaktaki 2 aracın arasına sürükledi.

    GÖĞSÜNE FİŞEĞİ KOYUP TEHDİTLER SAVURDU

    Gözü dönen şahıs, yanında getirdiği ses fişeğini kullanarak genç kadını korkuttu.  Bu sırada yerde bulunan içki şişesini kırıp cam parçalarıyla kadını yaralayan Emre Ö. "Seni Bergen gibi yapacağım" diye tehditlerde bulundu.

    TUTUKLANDI 

    Boşanma aşamasındaki kocasından kaçmayı başaran genç kadın yoldan geçen araçları durdu. Sürücülerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan Kader Ö, eşinden şikayetçi oldu. Emre Ö. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

    Emre Ö. savcılıktaki ifadesinde "Kader'e bir eylemde bulunmadım. Kader'in teslim ettiği ses fişeği araç torpidosundaydı, hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

    SAVCI 18 YILDAN AZ CEZA ALMAMASI İÇİN İDDİANAME HAZIRLADI

    Başsavcılık, Emre Ö. hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Hakaret' suçlarından 23 yıla kadar, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 18 yıldan az olmamak şartlı hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamedeki Adli Tıp Kurumu raporunda, Kader Ö'nün vücudunda kesikler ve darp izlerine rastlandığı kaydedildi.

    BERGEN OLAYI NEDİR?

    Türkiye'nin bir dönemine damga vuran arabesk sanatçısı Bergen, 31 Ekim 1982'de çalışmak için İzmir'de bulunduğu sırada, terk ettiği eşinin, azmettirdiği bir kiralık katilin kezzaplı saldırısına uğradı. Saldırı, Bergen ve annesi Alsancak'ta New York adındaki bir mekanın kapısında bir taksiye binmek üzere iken Halis Serbest'in tuttuğu kiralık katil tarafından gerçekleştirildi.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaraKeçiörenKadına ŞiddetIşkence
    Haberler > Gündem > Genç kadına fişekli, şişeli işkence! 'Bergen' tehdidi dehşete düşürdü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    'Fatih'in emanetine sahip çıkacağız' - Gündem'Fatih'in emanetine sahip çıkacağız'Meteoroloji İstanbul için saat verdi, 16 kenti 'sarı kod' ile uyardı - GündemMeteoroloji İstanbul için saat verdi, 16 kenti 'sarı kod' ile uyardıMurat Kurum seçim çalışmalarının startını Eyüpsultan'da verdi - GündemMurat Kurum seçim çalışmalarının startını Eyüpsultan'da verdiİnsan tacirleri 'Kalkan'ı geçemedi - Gündemİnsan tacirleri 'Kalkan'ı geçemediOn binlerden şehitler için vefa yürüyüşü - GündemOn binlerden şehitler için vefa yürüyüşüKKTC'ye yeni üs! Savunmada Mavi Vatan'a öncelik verilecek - GündemKKTC'ye yeni üs! Savunmada Mavi Vatan'a öncelik verilecekMossad casusları 'Türkiye' planlarını şifreli programlarda saklamış! - GündemMossad casusları 'Türkiye' planlarını şifreli programlarda saklamış!Güney Kıbrıs'ta Türklerle ile bağlantılı KISA derneğine bombalı saldırı - GündemGüney Kıbrıs'ta Türklerle ile bağlantılı KISA derneğine bombalı saldırıİzmirliler ‘hortum’ kabusu yaşadı - Gündemİzmirliler ‘hortum’ kabusu yaşadıDilan Polat'ın yeni güzellik merkezi şubesi açılıyor - GündemDilan Polat'ın yeni güzellik merkezi şubesi açılıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...