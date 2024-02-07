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    • Gergerlioğlu, Çağlayan'da öldürülen teröristleri 'mağdurlar' diyerek savunmuş!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Çağlayan, Terörist, Dem, Ömer Gergerlioğlu, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    DEM vekili Gergerlioğlu'nun Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı'na saldırı düzenleyen teröristleri savunduğu paylaşımlar ortaya çıktı. Gergerlioğlu'nun paylaşımda, Pınar Birkoç'un cezaevinde Covid olduğunu belirtip 'genç öğrenci' sözleriyle teröristi savunduğu, terörist Emrah Yayla'nın ise mağdur olduğunu belirten ifadeler kullandığı görüldü.

    Dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda iki DHKP/C'li terörist tarafından polis kulübesine saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken bir vatandaş hayatını kaybetti. 

    Teröristlerden Emrah Yayla'nın geçmişte çok miktarda patlayıcı madde ile bulunduğu bomba eylemlerinde yer aldığı tespit edildi. Diğer terörist Pınar Birkoç'un ise cezaevinde olduğu bir dönemde DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından cezaevinden çıkması için desteklediğini gösteren basın toplantısı ortaya çıkmıştı. 

    Gergerlioğlu’nun toplantıda, "Bize daha önceden de başvuran Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç, 2. kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar? 10 binlerce mahpusu boş gerekçelerle yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız şartlarda karantinada beklesin bu insanlar?" dediği görülmüştü.

    CEZAEVİNDEKİ TERÖRİSTLERE DESTEK MESAJI

    DEM vekilinin etkisiz hale getirilen terörist Emrah Yayla hakkında daha önce destek paylaşımı yaparak, cezaevinde sözde mağdur olduğunu söylediği, olayda etkisiz hale getirilen diğer terörist Pınar Birkoç’un  ise cezaevinde Covid olduğunu belirtip ‘genç öğrenci’ diyerek teröristi savunduğu görüntüler de ortaya çıktı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ÇağlayanTeröristDemÖmer Gergerlioğlu
    Haberler > Gündem > Gergerlioğlu, Çağlayan'da öldürülen teröristleri 'mağdurlar' diyerek savunmuş!
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