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Giresun'da eski muhtar, eşi ve oğlunu öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Giresun&#039;da eski muhtar, eşi ve oğlunu öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun’un Çamoluk ilçesinde bir kişi, eşi ve oğlunu silahla vurduktan sonra ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Kılıçtutan köyünde eski muhtarı olduğu öğrenilen Fazlı Y., aile içi tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı silahı ile eşi Hanife Y. ile oğlu Beytullah Y.’yi  silahla vurdu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha sonra ise ekipleri arayarak ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hanife Y. ile oğlu Beytullah Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Fazlı Y. jandarma tarafından suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Anne ve oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesi sonrası, otopsileri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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