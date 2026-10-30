Girne'deki gemi faciasında 9 şüpheliye 7 gün daha! Aileler adalet bekliyor
KKTC'nin Girne açıklarında 28 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasına ilişkin soruşturmada 9 şüphelinin gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Kaptan ve mürettebatın da aralarında bulunduğu şüpheliler 10'uncu kez hâkim karşısına çıkarken, yakınlarını kaybeden aileler geminin batış nedeninin hâlâ açıklanmamasına tepki göstererek sorumluların tamamının hesap vermesini istedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasında soruşturma sürerken, gözler bir kez daha Girne Kaza Mahkemesi'ne çevrildi.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Girne Kaza Mahkemesinde açılan "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" davasında yargılanan; aralarında kaptan, ikinci kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının bulunduğu 9 kişi 10'uncu kez hakim karşısına çıkarıldı.
Mahkeme heyeti, şüpheli 9 kişinin gözaltı süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi.
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KAZAZEDE YAKINLARINDAN ADALET ÇAĞRISI
Girne açıklarında batan gemide yakınlarını kaybeden aileler protesto gösterisi düzenledi.
Aileler, şüphelilerin Girne Kaza Mahkemesine çıkarılışı sırasında hayatını kaybeden 28 kişi için adalet istedi.
Duruşmanın ardından kazada annesi Nuray Zeytun Özbiler’i kaybeden Dilek Özbiler, geminin neden battığına dair henüz bir açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.
Şüphelilerin 3 ila 7 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasını eleştiren aileler, zanlılar dışında sorumlu olan yetkililerden de hesap sorulması çağrısında bulundu.
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OLAYIN GEÇMİŞİ
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'taki kazada 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.