Göçmen kaçakçılığına ‘Kalkan-22’ harekatı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Operasyonlarımız aralıksız devam edecek

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yurt geneli operasyonlar son sürat devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ‘Kalkan-22’ ile yakalanan kaçak göçmen duyurusunu “Aziz milletimiz” ifadesiyle yaptı. İşte detaylar…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 14 ilde düzenlenen "Kalkan-22" operasyonlarında, 40 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirtti. Öte yandan Yerlikaya, yaptığı duyuruda “Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek” dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek."

Ayrıca bu kapsamda, Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak'ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 25'i de tutuklandı ve 86 düzensiz göçmen yakalandı."

Hatay'da düzenlenen operasyonda ise 7 göçmen kaçakçılığı organizatörünün gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün tutuklandığını, 3'ünün ise işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, 106 düzensiz göçmenin de yakalandığını açıkladı.

“ÇOK MİKTARDA DÖVİZE EL KONULDU”

Yerlikaya, paylaşımının devamında “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’ da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda;

8 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı.

8’i de tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı!

Operasyonlar sonucu:

Suçta kullanıldığı tespit edilen 14 adet araç ile

Çok miktarda dövize el konuldu.” İfadelerini kullandı.

KAHRAMANLARA TEBRİK MESAJI

Bakan Yerlikaya, paylaşımının sonunda operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik mesajı ileterek “Milletimizin duası sizinle” dedi.