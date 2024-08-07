Göğsüne taşla vurdular, kalbi patladı! Malatya’daki akraba vahşetinde 3 tutuklama

Malatya'nın Darende ilçesinde iki akraba aile arasında tartışma çıktı. Silahlı ve taşlı kavgada göğsü taşla darp edilen Murat B., kalbinin patlaması sonucu hayatını kaybetti. 8 kişinin gözaltına alındığı korkunç olayda 3 kişi tutuklandı.

Vahşet dolu haber Malatya’da yaşandı. Feci olay, gündüz saatlerinde Darende ilçesine bağlı Nurkuyusu Mahallesi'nde meydana geldi.

İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI TAŞLI KAVGA

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile üyeleri Y.B., A.B., M.M.B. ile Ö.B., O.B., İ.B., E.B., H.B., M.B. arasında silahlı taşlı kavga çıktı. Kavgada, Y.B. ile Murat B. darp neticesinde yaralandı.

TAŞLA VURULAN MURAT B.’NİN KALBİ PATLADI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, göğsüne taşla vurularak darp edilen ve kalbinin patladığı belirlenen Murat B. kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü Y.B., A.B. ile M.M.B. tutuklandı.