Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Göğsüne taşla vurdular, kalbi patladı! Malatya’daki akraba vahşetinde 3 tutuklama

Göğsüne taşla vurdular, kalbi patladı! Malatya’daki akraba vahşetinde 3 tutuklama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Göğsüne taşla vurdular, kalbi patladı! Malatya’daki akraba vahşetinde 3 tutuklama

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Darende ilçesinde iki akraba aile arasında tartışma çıktı. Silahlı ve taşlı kavgada göğsü taşla darp edilen Murat B., kalbinin patlaması sonucu hayatını kaybetti. 8 kişinin gözaltına alındığı korkunç olayda 3 kişi tutuklandı.

Vahşet dolu haber Malatya’da yaşandı. Feci olay, gündüz saatlerinde Darende ilçesine bağlı Nurkuyusu Mahallesi'nde meydana geldi. 

İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI TAŞLI KAVGA

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile üyeleri Y.B., A.B., M.M.B. ile Ö.B., O.B., İ.B., E.B., H.B., M.B. arasında silahlı taşlı kavga çıktı. Kavgada, Y.B. ile Murat B. darp neticesinde yaralandı.

TAŞLA VURULAN MURAT B.’NİN KALBİ PATLADI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, göğsüne taşla vurularak darp edilen ve kalbinin patladığı belirlenen Murat B. kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü Y.B., A.B. ile M.M.B. tutuklandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Anneannesini katletmişti! Bedirhan Şener hakkında ilk karar verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Havuz keyfi felakete döndü! Vücudunun yarısı yandı - GündemHavuz keyfi felakete döndü! Vücudunun yarısı yandıAkdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! - GündemAkdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem!Anneannesini katletmişti! Bedirhan Şener hakkında ilk karar verildi - GündemBedirhan Şener için karar verildiE-Devlet'te yeni hizmet! Kira kontratları yıl sonuna kadar yapılabilecek - GündemE-Devlet'te yeni hizmet! Cevdet Yılmaz duyurduEstetik için Türkiye'ye gelen İspanyol kadın, ameliyattan 1 gün sonra öldü - GündemHayallerle geldiği İstanbul'da hayatını kaybettiİstanbul'un barajları yine tehdit altında! Seviye yüzde 55'e geriledi - Gündem"İyi durumda değiliz" deyip duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...