Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gökyüzünde klas poz! Erdoğan ve Bahçeli aynı helikopterde

Gökyüzünde klas poz! Erdoğan ve Bahçeli aynı helikopterde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gökyüzünde klas poz! Erdoğan ve Bahçeli aynı helikopterde

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılmak üzere Malazgirt'e helikopter ile iniş yaptı. Erdoğan ve Bahçeli'nin helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılmak üzere Ahlat'tan Malazgirt'e helikopter ile gitti.

Gökyüzünde klas poz! Erdoğan ve Bahçeli aynı helikopterde - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
KVKK uyardı! Rastgele aramalarda açık rıza varsa veri ihlali sayılmayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KVKK uyardı! Rastgele aramalarda açık rıza varsa veri ihlali sayılmayacak - GündemVeri ihlali sayılmayacakSkandal sözlerin hesabı sorulacak! Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası - GündemSkandal sözlerin hesabı sorulacak!Evde cesedi bulunan öğretmenin katili, öğretmen sevgili çıktı! Kartını kullanıp gününü gün etmiş - GündemÖğretmenin katili, öğretmen sevgili çıktıSakarya'da akılalmaz olay! Elektrik borusundan hortum sokup evi suyla doldurdular - GündemTatil için geldi, hayatının şokunu yaşadı!Ayhan Özçelik'in öldürüldüğü Fatih'te başıboş köpekleri toplayan belediye ekiplerine saldırı - GündemBaşıboş köpekleri toplayan ekibe saldırdılarYakın zamanda evlenecekti! Nişanlısıyla denize giren genç boğuldu - GündemNişanlı çifti ölüm ayırdı! Sevdiğinin gözleri önünde öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...