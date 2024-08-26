Gökyüzünde klas poz! Erdoğan ve Bahçeli aynı helikopterde
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılmak üzere Malazgirt'e helikopter ile iniş yaptı. Erdoğan ve Bahçeli'nin helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılmak üzere Ahlat'tan Malazgirt'e helikopter ile gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı