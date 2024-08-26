Gökyüzünde klas poz! Erdoğan ve Bahçeli aynı helikopterde

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Ağustos 2024 12:55 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 13:05 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılmak üzere Malazgirt'e helikopter ile iniş yaptı. Erdoğan ve Bahçeli'nin helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti.