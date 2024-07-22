Göle düşen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetmişti! Gözyaşları içerisinde toprağa verildiler

Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne uçan otomobildeki 4 kişilik aile hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri Kozan'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye, ailenin yakınları, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlar katıldı.

Veysel Aydoğmuş'un kullandığı, içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne uçmuştu.

Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine otomobilin dışında bulunmuştu. Arama çalışmalarının 4. saatinde anne, baba ve diğer çocuğun cansız bedenleri de otomobilin içinde bulundu.

Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Veysel Aydoğmuş, eşi Emine ve çocukları Batuhan ile Mete Aydoğmuş'un cenazeleri yakınları tarafından bu sabah teslim alındı.

Hayatını kaybeden ailenin cenazeleri Kozan ilçesine getirildi. Burada Aydoğmuş ailesinin cenaze namazı kılındı. 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi. Namaz sırasında fenalaşan bir kişiye de vatandaşlar müdahale etti. Cenazeye, ailenin yakınları, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlar da katıldı.