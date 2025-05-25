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Gören, duyan haber etsin! Otizmli Onur Özdemir her yerde aranıyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gören, duyan haber etsin! Otizmli Onur Özdemir her yerde aranıyor...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te ailesiyle fındık bahçesine giden 10 yaşındaki otizmli Onur Özdemir dün akşam saatlerinden bu yana kayıp. Didik didik aranan çocuğa dair henüz bir ize rastlanmazken tüm camilerde anons yapıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesi 10 yaşındaki otizmli çocuk Onur Özdemir için ayaklandı. Murat ile Aynur Özdemir çifti, 10 yaşındaki oğullar ile birlikte önceki gün Araban ilçesine bağlı kırsal Hasanoğlu Mahallesi'ndeki Antep fıstığı bahçelerine gitti.

Anne-baba, fıstık bahçesinde bakım çalışmalarını sürdürdükleri sırada çocuklarının olmadığını fark etti. Çocuklarını bir türlü bulamayan anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ONLARCA KİŞİ ARAMAYA KATILDI

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine kırsal mahalleye çok sayıda ekip sevk edildi. Mahalle ve çevresinde Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin de dahil olduğu arama çalışmaları havadan dronlarla, yerden de komando ekipleri ve kokuya duyarlı köpek desteğiyle devam ediyor.

Ayrıca İlçe Müftülüğüne bağlı tüm camilerde anons ile duyuru yapılarak 10 yaşındaki otizmli Onur Özdemir’in bulunması için tüm ilçe halkından duyarlı olmaları ve gerekirse arama çalışmalarına destek verilmeleri istendi.

Küçük çocuğu arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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