Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gören şaştı kaldı! Belediyeden yazı aldı, girişi tamamen kapattı: Burası sokak değil, tapulu arazim

Gören şaştı kaldı! Belediyeden yazı aldı, girişi tamamen kapattı: Burası sokak değil, tapulu arazim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tapu, Belediye, Mahalle Muhtarı, Kaçak Yapı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ikamet eden Mehmet Kındık, tapulu arazisi olduğunu iddia ettiği sokağın girişini trapez sacla kapattı. Belediye ekiplerinin ‘kaçak yapı' olduğu gerekçesiyle hakkında işlem başlattığı Kındık, "Burası tapulu arazim, sokak değil. Çöp döküyorlardı, kapattım" dedi. Belediye ile Kındık arasındaki anlaşmazlıkta son sözü yargı söyleyecek.

Adana Yüreğir'de bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Komşuları ve evinin yanındaki iş yeri sahibi ile anlaşmazlık yaşayan Mehmet Kındık'ın (57), tapulu arazisi olduğunu iddia ettiği sokak girişini kapatması gündem oldu.

Gören şaştı kaldı! Belediyeden yazı aldı, girişi tamamen kapattı: Burası sokak değil, tapulu arazim - 1. Resim

"ARSAMIN ETRAFINI KAPATMAK İSTİYORUM" BAŞVURUSU

Evinin önüne çöp döküldüğünü öne süren Kındık, Yüreğir Belediyesi'ne "Arsamın etrafımı kapatmak istiyorum" diyerek başvurdu. Belediye, "İlgili mevzuat ve hükümlere bağlı kalınmak kaydıyla bahçe duvarı yapmanızda idaremizce bir sakınca yoktur" cevabını verdi. Kındık, 229. Sokak girişini kendi 11365 ada, 13 parsel içerisinde olduğu gerekçesiyle trapez sacla kapattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Yüreğir ve Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kındık'ın yaptığının yanlış olduğunu ve cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Gören şaştı kaldı! Belediyeden yazı aldı, girişi tamamen kapattı: Burası sokak değil, tapulu arazim - 2. Resim

BELEDİYE MÜHÜRLEDİ

Ekiplere tapusunu gösterip sokağın girişinin ada ve parseli içerisinde kaldığını dile getiren Kındık, savcılığa başvurdu. Yüreğir Belediyesi ekipleri ise trapez sacı kaçak yapı olarak tespit edip mühürledi. Ayrıca belediye trapez sacın üzerine, "Dikkat 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi gereğinde hilafi ruhsatsız olarak yaptırdığınız inşaat belediye tarafından mühürlenerek durdurulmuştur. İşbu mühür, ruhsatsız ve kaçak yapınızla ilgili olup, yerinden koparmayınız. Aksi takdirde hakkınızda yasal işlem yapılır, yapınıza ait tapu ve diğer evraklarınızı derhal Yapı Kontrol Müdürlüğü İnşaat Kontrol Şubesine getiriniz" yazısını astı.

Gören şaştı kaldı! Belediyeden yazı aldı, girişi tamamen kapattı: Burası sokak değil, tapulu arazim - 3. Resim

"TAPULU ARAZİM"

Belediyeden belge aldığını vurgulayan Mehmet Kındık, "Burası sokak değil, tapulu arazim. Zamanında evimi yaptırırken burayı boş bırakmıştım. Ancak mahalleli, mahalle muhtarı ve yandaki iş yeri burayı sahiplendi. Sürekli çöp atılıp, kirletildi. Ben de Yüreğir Belediyesi'nden burayı kapatmak için belge aldım ve ardından girişi kapattım. Yüreğir Belediyesi de gelip burayı mühürledi" ifadelerini kullandı.

Gören şaştı kaldı! Belediyeden yazı aldı, girişi tamamen kapattı: Burası sokak değil, tapulu arazim - 4. Resim

"KANUNSUZLUK YOK"

Arsasını trapez sac ile kapattığını, hiçbir şekilde kaçak yapı olmadığını öne süren Kındık, "Kanun dışı olarak yıllardan bu yana tehdit ediliyorum. Burayı kaçak yapı olarak görüyorlar ama burada yapı yok, kanunsuzluk yok. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip başvurdum. Bunun biran önce düzeltilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Gören şaştı kaldı! Belediyeden yazı aldı, girişi tamamen kapattı: Burası sokak değil, tapulu arazim - 5. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üniversitelerde katkı payı ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayımlandıBelediye Başkanını duygulandıran hareket! Sokak ortasında gördüğü kadına teşekkür etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yemek yediği restoranda tuvalete gitti! Hayatının şokunu yaşadı - GündemYemek yediği restoranda tuvalete gitti! Hayatının şokunu yaşadıDükkanda gezen fare görüntüleri gündem olmuştu! Baklavacının tüm ürünlerine el konuldu - GündemFarenin cirit attığı baklavacı ile ilgili kararBakan Işıkhan duyurdu! 5 yeni akıllı ilaç daha geri ödeme listesine alındı - Gündem5 yeni akıllı ilaç daha geri ödeme listesine alındıÖlüm saçan dere! 1 haftada 100'den fazla hayvan telef oldu! Nedeni korkunç... - Gündem1 haftada 100'den fazla hayvan telef olduAraç sahipleri dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 9 ilde yarın başlıyor - GündemAraç sahipleri dikkat! 9 ilde yarın başlıyorKorkutan görüntüler! Su tamamen bitti: Her taraf pislik ve çöp içinde - GündemKorkutan görüntüler! Su tamamen bitti
Sonraki Haber Yükleniyor...