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    • Görenler gözlerine inanamadı! Aydın'da beton dökme aracı şaha kalktı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Görenler gözlerine inanamadı! Aydın&#039;da beton dökme aracı şaha kalktı

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

     Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, inşaat çalışması sırasında beton dökme aracı, sabitleme ayaklarından 3’ü açılmayınca yan yatarak şaha kalktı. İnşaat temeli ile yol arasında askıda kalan aracın 20 metrelik kolunun bir kısmı da yan tarafta bulunan bir apartmana zarar verdi.

    Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Sevinç Sokak’ta meydana geldi.

    İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında çalışma yapılan bir binanın inşaat çalışmalarında, beton dökme aracının şoförü A.H, iddiaya göre, yolun dar olduğu gerekçesiyle sabitleme ayaklarından 3’ünü açmadı. Bu nedenle beton dökme aracı, ağırlığının da etkisiyle yan yatarak şaha kalktı.

    Görenler gözlerine inanamadı! Aydın'da beton dökme aracı şaha kalktı

    Diğer ayağının üzerinde havada asılı kalan aracın 20 metrelik kolunun bir kısmı da yan tarafta bulunan bir apartmana çarparak zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yeri, güvenlik çemberine alındıktan sonra iş makinesi vinç yardımıyla kaldırıldı.

    Görenler gözlerine inanamadı! Aydın'da beton dökme aracı şaha kalktı

    Çevrede kısa süreli korku ve paniğe neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Görenler gözlerine inanamadı! Aydın'da beton dökme aracı şaha kalktı
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