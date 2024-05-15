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Görenler şaka sandı: Evlilik ilanında yazanlar şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Görenler şaka sandı: Evlilik ilanında yazanlar şoke etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de bir otobüs durağına , "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim" yazan evlilik ilanı asıldı. Görenler şaka sandı, şaşkınlığını gizleyemedi.

Eskişehir'de bir otobüs durağına asılan ilan görenleri şaşkına uğrattı. Tepebaşı ilçesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Alt Geçidi’nin üst kısmında kalan otobüs durağına asılan bir ilan dikkat çekti. Kâğıtta, "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim" şeklindeki ilanda iki cep telefonu numarasının yer aldığı görüldü.

Görenler şaka sandı: Evlilik ilanında yazanlar şoke etti - 1. Resim

Durakta otobüs bekleyen bazı vatandaşlar yazıyı şaşkınlıkla okudu. İlanın gerçekten eş bulmak için mi yoksa şaka amaçlı mı asıldığı bilinmezken ilandaki numaralara cevap verilmediği öğrenildi.

Durak önünden geçerken yazıyı fark eden Bahattin Demirçalı isimli vatandaş, ilan karşısında şaşırdı. Durumun şaka olmasını ümit ettiğini belirten Demirçalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu görünce insan üzülüyor. Telefon numarası da yazmışlar. Herhalde şakadır diye düşünmek istiyorum ben. Ya da birisi birisinden intikam almak için yapmamıştır inşallah. Eğer gerçekten bu kadar çaresizlikse ben üzüldüm. Bu güzel bir şey değil. Hem komik hem güzel değil. Hakikaten medeni cesaret kalmamış. Kağıtta, 'Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim' yazıyor. Bir de iki tane telefon numarası bırakmış. Kimin telefonu bilmiyorum ama hakikaten komik. Ben şaka olduğunu düşünüyorum, inşallah sosyal deneydir diye inanmak istiyorum. Yani bu kadar da olmaz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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