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Görme engelli çift yolda yürürken açık rögara düştü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun, Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da görme engelli çift, alt yapı çalışmaları sırasında kapağı açık olan rögara düştü. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Atakum ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde yaşandı.  Altyapı çalışması sırasında etrafında güvenlik önlemi alınan ancak o sırada çalışma olduğu için kapağı açık bırakılan rögarın içine yoldan geçen görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. ve Emrah D. düştü.

Görme engelli çift yolda yürürken açık rögara düştü! - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çiftin yardımına firma çalışanları ve vatandaşlar koştu. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görme engelli çift yolda yürürken açık rögara düştü! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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