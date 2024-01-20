Görüntüleri emniyet paylaştı…Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı

20 Ocak 2024 09:14 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 17:28

Kırıkkale'de meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan kayıtlarda, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda hızını alamayan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptığı yer aldı.

Atatürk Bulvarı'nda bir otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarpması kamera görüntüsüne yansıdı. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki İtfaiye Kavşağında da iki otomobilin çarpışması görüntülendi.