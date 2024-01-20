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    Görüntüleri emniyet paylaştı…Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, kentteki trafik kazası görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerde, aşırı hızla gelen aracın kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptığı anlar yer aldı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kırıkkale'de meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

    Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan kayıtlarda, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda hızını alamayan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptığı yer aldı.

    Atatürk Bulvarı'nda bir otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarpması kamera görüntüsüne yansıdı. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki İtfaiye Kavşağında da iki otomobilin çarpışması görüntülendi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KazaKırıkkaleKırmızı Işık
    Haberler > Gündem > Görüntüleri emniyet paylaştı…Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı
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