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Görüntüleri emniyet paylaştı…Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, kentteki trafik kazası görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerde, aşırı hızla gelen aracın kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptığı anlar yer aldı.
Kırıkkale'de meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan kayıtlarda, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda hızını alamayan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptığı yer aldı.
Atatürk Bulvarı'nda bir otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarpması kamera görüntüsüne yansıdı. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki İtfaiye Kavşağında da iki otomobilin çarpışması görüntülendi.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı