Güldür Güldür'de İmamoğlu skeci! İzleyenler kahkahaya boğuldu

Güldür Güldür'ün sezon finalinde yayınlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skeci renkli anlara sahne oldu. Mahir İpek'in İmamoğlu taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu. Skeçte İmamoğlu'nu canlandıran Mahir İpek'in "Çözeceğiz" ve "Ben uzaylıyla da kardeşim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Show TV'nin başarılı komedi programının sezon finali dün yayınlandı. Renkli anların sahnelendiği programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skeci yapıldı.

"ÇÖZECEĞİZ"

İmamoğlu'nu başarılı oyuncu Mahir İpek canlandırırken, skeç izleyenleri kahkahaya boğdu. Skeçte uzaylılarla diyalog kuran İmamoğlu'nun "Hepimiz aynı evrenin çocuklarıyız. Çözeceğiz" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Uzaylıların ise İmamoğlu'nda "Başkan falan... Yönetici misin sen?" diye cevap vermesi gülümsetti.

"SEN HİÇ İSTANBUL'U GEZDİN Mİ?"

İmamoğlu ile uzaylılar arasındaki diyalog şöyle devam etti: "Ben bu halkın yöneticisi değilim. Ben bu halkın ancak hizmetkarı olurum. Sen hiç İstanbul'u gezdin mi? Bu dünya hepimizin ben öyle uzaylı, dünyalı ayırmıyorum. Ben uzaylıyla da kardeşim biz çözüm odaklıyız."