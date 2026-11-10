Güllü cinayetinde istinaf süreci kızıştı! Kardeşinden dikkat çeken hamle

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada istinaf süreci yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki karara, Güllü'nün kardeşi Kader Tut'un avukatları da itiraz etti. İstinaf dilekçesinde cinayetin tasarlanarak işlendiği savunulurken, yeni delillerin toplanması ve davanın yeniden görülmesi talep edildi.

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Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada istinaf sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 Ekim 2026'da verilen ve Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı karara, bu kez müşteki tarafı itiraz etti.

Güllü'nün kardeşi Kader Tut'un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere hazırladıkları istinaf dilekçesinde, cinayetin tasarlanarak işlendiğini savundu. Avukatlar, ilk derece mahkemesinin önemli delilleri yeterince değerlendirmediğini ve dosyadaki bazı çelişkilerin giderilmeden karar verildiğini ileri sürdü.

ANNESİNİ ÖLDÜRMEYE YÖNELİK İDDİALAR DİLEKÇEDE YER ALDI

İstinaf başvurusunda, Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan önce annesini öldürmeye yönelik sözler sarf ettiği iddiaları yeniden gündeme getirildi. Üç tanığın, aynı araç yolculuğu sırasında Gülter'in annesini camdan atarak öldüreceğini söylediğine ilişkin ifadelerine dikkat çekildi.

Dilekçede ayrıca Gülter'in Bircan Dülger'e gönderdiği mesajlarda annesinin ölmesini istediğine yönelik ifadelerin bulunduğu öne sürüldü. Osman Yıldız'a annesini öldürmesi karşılığında daire teklif ettiği iddiası da hatırlatıldı. Silah ve bıçakla öldürme yöntemlerinin konuşulduğu belirtilerek, başka kişilere yönelik para karşılığında öldürme teklifleri bulunduğu iddialarının da araştırılması istendi.

SULTAN NUR ULU'NUN OLASI ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

İstinaf dilekçesinde, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'ya ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Ulu'nun olay öncesinde herhangi bir planlamadan haberdar olup olmadığının, olay sırasındaki ve sonrasındaki davranışlarıyla birlikte incelenmesi gerektiği belirtildi.

Ulu'nun olaydaki olası rolünün müşterek faillik veya suça yardım etme kapsamında araştırılması talep edildi. Hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın, bu karara yapılan itirazların ve bağlantılı yalan tanıklık dosyasının da istinaf incelemesine alınması istendi.

Güllü ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter

KAMERA KAYITLARINDAKİ EKSİKLİKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Avukatlar, olayın aydınlatılmasında kritik öneme sahip kamera kayıtlarının da yeniden incelenmesini talep etti. Dilekçede özellikle kiler bölümündeki 5 numaralı kameranın kayıtları, yatak odasının önünü gören kameraya ait hafıza kartı ve apartman görüntülerinin temin edilme sürecine ilişkin eksiklikler bulunduğu savunuldu.

Müşteki tarafı, davanın duruşmalı olarak yeniden görülmesini, eksik delillerin toplanmasını ve dosyadaki çelişkilerin giderilmesini istedi. Ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter'in eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesi kapsamında tasarlayarak, üstsoya karşı ve kadına karşı kasten öldürme hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek hüküm kurulmasını talep etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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