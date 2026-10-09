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Gümrükte ortaya çıktı! 67 canlı piton için harekete geçildi

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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ülkeye yasa dışı yollarla sokulmak istendiği belirtilen 67 canlı piton yılanı ele geçirildi. Yılanlar koruma altına alınırken, olayla bağlantılı kişilere toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakanlık, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımda, 67 canlı pitonun ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirtildi.

Gümrükte ortaya çıktı! 67 canlı piton için harekete geçildi
Başlık ResmiGümrükte ortaya çıktı! 67 canlı piton için harekete geçildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu ele geçirilen yılanların koruma altına alındığı bildirildi.

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948 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Bakanlık açıklamasında, yakalanan şahıslara toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Yaban hayatını tehdit eden kaçakçılık girişimlerine karşı mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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