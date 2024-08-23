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Gün boyu 100 roket atıldı! İsrail alevlere teslim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de başlayan soykırım ile Orta Doğu'daki çatışmalar devam ediyor. Lübnan'dan gün boyu 100 roket atılması sonucu İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıktı.

Lübnan'dan gün boyu 100 roket atılması sonucu İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıktığı bildirildi.

İsrail ordu radyosu X sosyal paylaşım platformundan yaptığı paylaşımla konuya ilişkin bilgi verdi.

Ordunun açıklamasında, Lübnan'ın güneyinden Batı Celile'deki Safed kenti ve çevresine doğru 20'ye yakın roket atıldığının gözlemlendiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket fırlatıldı

Açıklamada, roketlere karşı konulması ve bazılarının düşmesinin, Batı Celile'deki Ayn Zitim bölgesi yakınındaki Birya Ormanı'nın birçok noktasında yangın çıkmasına neden olduğu kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona kenti ve çevresine doğru 40 roket atıldığını tespit ettiği ve bu roketlere karşı koyması sonucu yangın çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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