Ortadoğu diken üstünde! Tahran'dan misilleme için yeni sinyal, ABD'den "bekliyoruz" mesajı

Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı yapması bekleniyordu. Haftalardır gerçekleşmeyen intikam saldırısı için İran'dan "vazgeçmeyeceğiz" açıklaması geldi. ABD ve İsrail ise misilleme ihtimalini masaya yatırdı.

İran'da Heniyye'nin ardından bir suikast daha! Üst düzey istihbarat yetkilisi öldürüldü

İran'da Heniyye'nin ardından bir suikast daha! Üst düzey istihbarat yetkilisi öldürüldü

Tüm dünya, Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da suikasta kurban gitmesinin ardından İran'ın İsrail'e vereceği cevaba kilitlenmiş, bölgede gergin bir bekleyiş başlamıştı. Haftalardır intikam saldırısının gerçekleşmemesi "İran misillemeden vaz mı geçti?" sorularını beraberinde getirdi. İran yaptığı yeni açıklama ile saldırıdan vazgeçmediklerini duyurdu. ABD ve İsrail ise saldırı ihtimalini görüştü.

İRAN SALDIRIDAN VAZGEÇMEYECEK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarına ülkesinin bölgede savaşın yayılmasını istemediğini ancak İsrail'e cevap verme hakkından da vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

İngiltere ve Fransa'nın bölgede gerilimin azaltılmasında rol oynaması çağrısına, İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Heniyye suikastının İran'ın ulusal güvenliği ve egemenliğinin affedilemez bir ihlali" kabul ettiklerini ve İran'ın "saldırgan İsrail'i cezalandırma hakkına sahip olduğunu" söyledi.

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"İSRAİL'İ SAVUNMAK İÇİN BÖLGEDE KONUMLANDIK"

Bölgede gergin bekleyiş sürerken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde “İran ve vekillerinin İsrail'e saldırması ihtimalini” ele aldı. Pentagon Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder görüşmeye dair açıklamasında “Bakan Austin, ABD'nin İran ve vekillerinin saldırı planlarını izlemeye devam ettiğini ve İsrail'i savunmak, ABD personeli ile tesislerini korumak için bölgede iyi bir şekilde konumlandığını Bakan'a bildirdi” dedi.