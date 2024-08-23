İşgal ordusuna pusu! Üst düzey asker öldürüldü

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail askerlerine karşı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları mücadelesini sürdürüyor. Kassam Tugayları, bugün işgal ordusunu bir kez daha pusuya düşürdü. Saldırıda İsrail ordusuna mensup Tümgeneral öldürüldü.

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Gazze için ateşkes müzakereleri sürerken, siyasi çıkarları uğruna katliam saldırılarını sürdüren Netanyahu'ya ağır darbe Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan geldi. Kassam Tugayları Gazze'de üst düzey İsrail askerini öldürdü.

KASSAM'DAN İSRAİL'E PUSU

İsrail basınında yer alan haberlere göre Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin Gazze kentinin Zeytun Mahallesinde bir binaya girdikten sonra binayı uzaktan patlattı. Filistinli direnişçiler kamera kullanarak İsrail askerlerinin yerini belirledi ve böylece onları pusuya düşürdüğü aktarıldı.

İŞGALCİ ORDUNUN ÜST DÜZEY SUBAYI ÖLDÜ

İsrail ordusu Gazze'de bir subayının daha öldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, 6310. Tugaydan 24 yaşındaki Binbaşı Evyatar Atuar'ın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

4 ASKER AĞIR YARALANDI

Açıklamada, 4 askerin de Gazze'nin orta kesimlerindeki çatışmalarda ağır yaralandığı aktarıldı. İsrail devlet televizyonu KAN ise pusuya düşürülen İsrail askerlerinden 8'inin orta ve hafif bir şekilde yaralandığı ifade edildi.

İSRAİL'İN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 333'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 696'ya yükseldi.

Yaralanan İsrail askerlerinin sayısı da 2 bin 232'si Gazze'deki kara saldırılarında olmak üzere 4 bin 357'ye çıktı.