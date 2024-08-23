Resmen aday oldu! Kamala Harris'ten dikkat çeken 'Gazze' mesajı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Chicago'da düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre'de başkan adaylığını kabul etti. Alkışlar nedeniyle zor konuşan Harris, rakibi Donald Trump'a sert sözlerle yüklendi. Harris'in 'Gazze' mesajı ise dikkat çekti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine resmen aday oldu.

Chicago'daki United Center Spor Salonu’nda düzenlenen Demokrat Parti Kongresi’nin 4. gününde birçok ünlü ismin de sahne aldı.

Konuşmasına alkışlar nedeniyle güçlükle başlamak zorunda kalan Kamala Harris, birlik mesajları verdi, "Bu seçimle birlikte ulusumuz, geçmişin acımasızlığını, kinciliğini ve bölücü savaşlarını geride bırakmak için çok değerli, kısa süreli bir fırsata sahip oldu” ifadelerini kullandı.

“Amerikalılar olarak ileriye doğru yeni bir yol çizmek için bir şans var" diyen Harris, “Bu geceyi izleyenler arasında çeşitli siyasi görüşlere sahip insanlar olduğunu biliyorum. Ve şunu bilmenizi istiyorum. Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum” diye konuştu.

ABD halkını en yüksek hedefler etrafında birleştiren bir başkan olacağını ifade eden Harris, “Liderlik eden ve dinleyen, gerçekçi, pratik ve sağduyulu, her zaman Amerikan halkı için savaşan bir başkan olacağım” dedi.

"BAŞKAN ADAYLIĞINI KABUL EDİYORUM"

Konuşması sırasında Demokrat Parti başkan adaylığını kabul ettiğini ilan eden Harris, "Halk adına, parti, ırk, cinsiyet ya da büyükannenizin konuştuğu dil ne olursa olsun her Amerikalı adına, annem ve kendi beklenmedik yolculuğuna çıkmış herkes adına, birlikte büyüdüğüm insanlar gibi Amerikalılar adına, çok çalışan, hayallerinin peşinden koşan ve birbirini kollayan insanlar adına, hikayesi ancak dünyanın en büyük ulusunda yazılabilecek herkes adına, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı adaylığınızı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

HARRIS'TEN TRUMP'A ELEŞTİRİLER

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ı sert şekilde eleştiren Harris, Trump için “Pek çok açıdan ciddiyetsiz bir adam” dedi. “Ancak, Donald Trump'ı yeniden Beyaz Saray'a oturtmanın sonuçları son derece ciddi olur” uyarısında bulunan Harris, “Sahip olacağı gücü düşünün. Özellikle de ABD Yüksek Mahkemesi'nin cezai kovuşturmadan muaf olacağına hükmetmesinden sonra" şeklinde konuştu.

Trump’a başkanlığı dönemindeki icraatları üzerinden yüklenen Harris, "Geri dönmeyeceğiz. Donald Trump'ın sosyal güvenlik katkılarını kesmeye çalıştığı günlere geri dönmeyeceğiz. Uygun bakım yasasından kurtulmaya çalıştığı, sigorta şirketlerinin anlaşma koşullarını reddedebildiği zamana geri dönmeyeceğiz. Devlet okullarımızı finanse eden Eğitim Bakanlığı’nı ortadan kaldırmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan seçilmesi halinde izleyeceği sosyal ve ekonomik politikalar hakkında ipuçları veren Harris, güçlü bir orta sınıfın Amerika'nın başarısı için her zaman kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi. “Bu orta sınıfı inşa etmek başkanlığımın belirleyici hedeflerinden biri olacak” diyen Harris, “Bu benim için kişisel bir mesele. Orta sınıf benim geldiğim yerdir” diye konuştu.

BAŞKAN ADAYINDAN 'GAZZE' MESAJI

Konuşmasında dış politika hedeflerine de değinen Harris, Gazze’deki savaşı durdurmaya çalıştıklarını söyledi. "Gazze'deki savaşla ilgili olarak Başkan Biden ve ben gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü şimdi bir rehine anlaşması ve ateşkes anlaşması yapmanın tam zamanı" diyen Harris, "Açık konuşmama izin verin. İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman savunacağım ve İsrail'in kendini savunma kabiliyetine sahip olmasını sağlayacağım” ifadelerini kullandı. İsrail halkının 7 Ekim'de yaşananlarla bir daha karşılaşmaması gerektiğini ifade etti.

Trump’ın daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmesine atıfta bulunan Harris, "Trump'ı destekleyen Kim Jong Un gibi tiranlara ve diktatörlere yakınlık göstermeyeceğim" dedi. Diktatörlerin Trump'ın dalkavukluk ve iltimaslarla kolayca manipüle edilebileceğini bildiğini kaydeden Harris, Trump’ın “otokrat” olmak istediğini ifade etti.