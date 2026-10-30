Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Gündem; savaşlar, enerji ve güvenlik: Diplomasi trafiği G20’ye taşınıyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Gündem; savaşlar, enerji ve güvenlik: Diplomasi trafiği G20’ye taşınıyor
Başlık ResmiGündem; savaşlar, enerji ve güvenlik: Diplomasi trafiği G20’ye taşınıyor

Küresel gerilimlerin enerji güvenliğini, ticareti ve bölgesel istikrarı doğrudan etkilediği bir dönemde Türkiye, diplomasi trafiğini G20 platformuna taşıyor.

Kaydet
|

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Atlanta şehrinde bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.

Fidan’ın “Jeopolitik Gerilimler”, “Enerji” ve “Tedarik Zincirleri” başlıklı oturumlarda yapacağı konuşmalarda, çatışmaların küresel etkilerine dikkati çekerek Türkiye’nin çözüm odaklı diplomasi yaklaşımını anlatması öngörülüyor.

İSRAİL’E BASKI ÇAĞRISI

Bakan Fidan’ın gündemindeki öncelikli başlıklardan birini Gazze oluşturacak. İsrail’in saldırılarını sürdürmesi ve uzlaşmaz tutumuyla barış çabalarını hedef alması karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırmasının önemine işaret etmesi beklenen Fidan, bölgede barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların güçlendirilmesi gerektiği mesajını verecek.

Fidan’ın bir diğer önemli mesajının ABD ile İran arasındaki ihtilafın çözümüne ilişkin olması bekleniyor.

Gündem; savaşlar, enerji ve güvenlik: Diplomasi trafiği G20’ye taşınıyor
Başlık ResmiGündem; savaşlar, enerji ve güvenlik: Diplomasi trafiği G20’ye taşınıyor

Türkiye’nin anlaşmazlığın diyalog ve diplomasi yoluyla giderilmesinden yana olduğunu vurgulaması öngörülen Fidan, çatışmaların devam etmesinin bölgedeki kırılganlıkları daha da artırdığına dikkat çekecek.

Karadeniz’den Hürmüz ve Babülmendep boğazlarına, Körfez bölgesinden enerji altyapılarına uzanan güvenlik riskleri de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Bakan Fidan’ın, gemilerin ve enerji tesislerinin hedef alınmasının küresel enerji ve gıda güvenliğiyle ticareti olumsuz etkilediğine işaret etmesi bekleniyor.

Öte yandan ABD’nin ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi ise 14-15 Aralık tarihlerinde Miami’de gerçekleştirilecek.

BAKMADAN GEÇME
Bakan Fidan, Türk dünyasına “Birlikte hareket edelim” çağrısı yaptı: Ortak bağlar, somut iş birliğine dönüşsün
GÜNDEM

Bakan Fidan, Türk dünyasına “Birlikte hareket edelim” çağrısı yaptı: Ortak bağlar, somut iş birliğine dönüşsün
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: YEŞİM ERASLAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.