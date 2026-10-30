Küresel gerilimlerin enerji güvenliğini, ticareti ve bölgesel istikrarı doğrudan etkilediği bir dönemde Türkiye, diplomasi trafiğini G20 platformuna taşıyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Atlanta şehrinde bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.

Fidan’ın “Jeopolitik Gerilimler”, “Enerji” ve “Tedarik Zincirleri” başlıklı oturumlarda yapacağı konuşmalarda, çatışmaların küresel etkilerine dikkati çekerek Türkiye’nin çözüm odaklı diplomasi yaklaşımını anlatması öngörülüyor.

İSRAİL’E BASKI ÇAĞRISI

Bakan Fidan’ın gündemindeki öncelikli başlıklardan birini Gazze oluşturacak. İsrail’in saldırılarını sürdürmesi ve uzlaşmaz tutumuyla barış çabalarını hedef alması karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırmasının önemine işaret etmesi beklenen Fidan, bölgede barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların güçlendirilmesi gerektiği mesajını verecek.

Fidan’ın bir diğer önemli mesajının ABD ile İran arasındaki ihtilafın çözümüne ilişkin olması bekleniyor.

Gündem; savaşlar, enerji ve güvenlik: Diplomasi trafiği G20’ye taşınıyor

Türkiye’nin anlaşmazlığın diyalog ve diplomasi yoluyla giderilmesinden yana olduğunu vurgulaması öngörülen Fidan, çatışmaların devam etmesinin bölgedeki kırılganlıkları daha da artırdığına dikkat çekecek.

Karadeniz’den Hürmüz ve Babülmendep boğazlarına, Körfez bölgesinden enerji altyapılarına uzanan güvenlik riskleri de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Bakan Fidan’ın, gemilerin ve enerji tesislerinin hedef alınmasının küresel enerji ve gıda güvenliğiyle ticareti olumsuz etkilediğine işaret etmesi bekleniyor.

Öte yandan ABD’nin ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi ise 14-15 Aralık tarihlerinde Miami’de gerçekleştirilecek.

| Kaynak: YEŞİM ERASLAN Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: YEŞİM ERASLAN

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