Gurbetçi rapçi Çağlar Budaklı baronların hedefi oldu!

Almanya'da çarpıcı hayat öyküsüyle bilinen Challa lakaplı rapçi Çağlar Budaklı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Budaklı'nın uyuşturucu baronları tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Uyuşturucu ile yakalandı, gözaltına alınınca bunu yaptı! Ekipler geri geri götürdü

Uyuşturucu ile yakalandı, gözaltına alınınca bunu yaptı! Ekipler geri geri götürdü

Almanya'da çocukluk hikayesi haberlere dahi konu olan Challa lakaplı Çağlar Budaklı ve kardeşi Hakan Berlin'de araçlarıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Kafasına ateş edilen Budaklı olay yerinde hayatını kaybederken kardeşi Hakan ve yoldan geçen bir Alman vatandaşı ağır yaralandı.

ÇAĞLAR BUDAKLI'NIN HAYAT ÖYKÜSÜ

Berlin'de dünyaya gelen Çağlar Budaklı, 'Küçük İstanbul' olarak bilinen Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg'te büyüdü.

Henüz 8 yaşlarında uyuşturucu ile tanışan Budaklı, Almanya sokaklarında uyuşturucu satmaya başladı. Yaşı küçük olmasına rağmen kötü şöhreti hızla yayıldı. Yaşıtları okula giderken, o 14 yaşında cezaeviyle tanıştı.

Cezaevinden çıktıktan sonra suça karışanlar için kaçınılmaz olan onu da buldu. Suça daha çok bulaştı.

18 YAŞINDA ÇETE KURDU

Adam yaraladı, Türk arkadaşlarıyla birlikte çete kurdu. Adı organize suçlara karıştı.

Artık Kreuzberg ve Berlin'de suç çevrelerince adından sıkça söz ettiren biri olmuştu. 19 yaşında bir kişiyi ağır yaralamaktan 2 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra hayatını değiştirdi.

SOSYAL HİZMETİ UZMANI OLDU

Suç ve uyuşturucudan tamamen uzaklaştı. Dansa ve sinemaya yönlendi. Uyuşturucu çetelerinin küçük çocuklara uyuşturucu sattırmasına ve satmasına engel olmak istedi.

Sosyal hizmet uzmanı olup, küçük yaşta uyuşturucuya bulaşan sorunlu çocukları sahiplendi. Yüzlerce Türk çocuğunu uyuşturucu bataklığından kurtardı. Türk çocuklarını uyuşturucudan uzak tutmak için Rap şarkılar yazdı. Dans ve müzik grubu kurdu, albüm çıkardı.

KAÇIRILDI, GÜNLERCE İŞKENCE GÖRDÜ...

Sokakta çocuk satıcı bulamayan çete üyeleri Çağlar Budaklı'ya adeta savaş aştı. Çete üyeleri bu kez ona pusu kurdu. Kaçırılıp günlerce işkence gördü.

Bir ay yoğun bakımda kaldı. Ölümden döndü. İyileştiğinde yılmadı. Çocuklardan çete üyelerini ve uyuşturucuyu uzak tutmak için var gücüyle çalıştı. Hikayesi suça karışan milyonlarca gence örnek oldu.

Dün iki çocuk babası Çağlar Budaklı (42) ve kardeşi Hakan Budaklı perşembe gecesi saat 01:00 sıralarında otomobili ile evlerine doğru gitmek için yola çıktığı sırada Schöneberg semtindeki Bülowstrasse yakınlarında kırmızı ışıkta bir araçtan ateş açıldı.

Saldırganlar araçtan inen Çağlar Budaklı'nın kafasına iki el ateş edip olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambülans ve polis sevk edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Çağlar Budaklı ambulansta hayatını kaybetti.

Kardeşi Hakan Budaklı ve olay yerinden geçmekte olan bir bisikletli ise hastanede tedavi altına alındı. Polis her yerde kaçan saldırganları arıyor.