Gürültü kavgası kanlı bitti! Ayırmak istedi, canından oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kahvehanede çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen Bahri Günay, göğsünden bıçaklandı. Günay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmak istedi! Taraf oldu diye bacağından vuruldu

Kavgayı ayırmak istedi! Taraf oldu diye bacağından vuruldu

Korkunç olay, Kurtuluş mahallesindeki bir kahvehanede akşam saatlerinde meydana geldi.

GÜRÜLTÜ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKMIŞ

Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin üstündeki apartmanda oturan G.D., iddiaya göre gürültü olduğu gerekçesiyle kahvehane işletmecisi E.M. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Kavga sırasında kahvehanede müşteri olarak bulunan Bahri Günay (42) kavgayı ayırmak isterken göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Günay'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Günay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı G.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.