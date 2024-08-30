Gürültü yaptı diye öldürülmüştü! Emir Baki Bayındır'ın son görüntüsü vicdanları sızlattı

Gaziantep'te 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, mahalledeki manav tarafından gürültü yaptığı için öldürüldü. Olay büyük tepki çekerken küçük çocuğun son anları ortaya çıktı.

Gaziantep geçtiğimiz günlerde korkunç bir cinayete tanıklık etti. Şahinbey ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, 26 Ağustos'ta aynı mahallede esnaf olan manav M.T. tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle vuruldu.

Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verilirken katil zanlısı M.K. ise tutuklandı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ASKER SELAMI

Ses çıkardığı iddiasıyla öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde askerle yaptığı selamlama görüntüleri yer aldı.