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Görüntüler büyük tepki çekmişti! İstanbul'da metroda Suriyeli çocuğu döven şahıs tutuklandı

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Gündem Haberleri

İstanbul'da metroda satış yapan Suriyeli çocuğa fiziksel saldırıda bulunan 41 yaşında D.A. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda satış yapan Suriyeli çocuğa bir kişinin fiziksel saldırıda bulunması büyük tepki çekmişti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma açıldı. Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 41 yaşındaki D.A.'nın gözaltına alındığını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün yaptığı açıklamada D.A.'nın tutuklandığını duyurdu.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Bakan Tunç, X hesabından şu mesajı paylaştı:

"İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;

Gözaltına alınan şüpheli, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

 
Düzenleyen:  - Gündem
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