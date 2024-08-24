Bakan Yerlikaya, 23 ilin emniyet müdürünü kabul etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilin yeni atanan ve görev yeri değişen emniyet müdürlerini bakanlıkta karşıladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından emniyet müdürlerini tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Yerlikaya, Emniyet Müdürlüğü'nün yorulmadan kendisini Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına adadığını ve bu misyonunu sürdüreceğini vurgulayarak, "Türk polisi her zaman aziz milletimizin emrinde ve hizmetindedir." dedi.