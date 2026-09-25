Tekirdağ'da eğitim uçağı acil iniş yaptı! 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir sebeple tarlaya acil iniş yaptı. Uçaktaki 2 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarlaya zorunlu iniş gerçekleştiren eğitim uçağındaki 2 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Eğitim uçuşu yaptığı öğrenilen uçak, henüz tespit edilemeyen sebeple tarlaya zorunlu iniş yaptı.
2 KİŞİ YARALANDI
İhbar sonrasında bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Uçaktaki 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin sonrasında ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Olay ile alakalı inceleme başlatıldı.
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