Tekirdağ'da eğitim uçağı acil iniş yaptı! 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir sebeple tarlaya acil iniş yaptı. Uçaktaki 2 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarlaya zorunlu iniş gerçekleştiren eğitim uçağındaki 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Eğitim uçuşu yaptığı öğrenilen uçak, henüz tespit edilemeyen sebeple tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Tekirdağda eğitim uçağı acil iniş yaptı! 2 kişi yaralandı

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar sonrasında bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Uçaktaki 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin sonrasında ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Olay ile alakalı inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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