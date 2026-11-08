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Güven sarsan yalan pahalıya patladı! Kocasını kandırdı, nafakadan oldu

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Güven sarsan yalan pahalıya patladı! Kocasını kandırdı, nafakadan oldu
Başlık ResmiGüven sarsan yalan pahalıya patladı! Kocasını kandırdı, nafakadan oldu

Antalya’da görülen boşanma davasında eşine kendisini hâkim/müfettiş olarak tanıtan ve üvey çocuğunun eve gelmesini istemeyen kadın, Yargıtay tarafından daha ağır kusurlu bulundu. Yüksek Mahkeme, kadının nafaka ve tazminat taleplerini reddederken erkeğin tazminat taleplerinin yeniden değerlendirilmesine hükmetti.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Yargıtay, boşanma davalarında dengeleri değiştirecek nitelikte bir karara imza attı. Antalya’da görülen bir boşanma davasında, eşine kendisini hâkim/müfettiş olarak tanıtan kadını ağır kusurlu bulan Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin verdiği tazminat ve nafaka hükümlerini bozdu.

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Antalya 10. Aile Mahkemesinde görülen davada, kadının açtığı boşanma davasında erkeğin tamamen kusurlu olduğu değerlendirilerek tarafların boşanmalarına karar verilmişti. Mahkeme, kadın lehine yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminata hükmetmişti. İstinaf başvurusunun da esastan reddedilmesi üzerine davalı erkek kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının eşinin önceki evliliğinden olan çocuğun ortak konuta gelmesini istememesini kusur olarak değerlendirdi.

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Kadının, çocuğu nikâh öncesinde kabul etmesine rağmen evlilik gerçekleştikten sonra istemediği belirtildi. Ayrıca kadının kendini müfettiş/hâkim olarak tanıttığı ve bu durumun güven sarsıcı davranış oluşturduğu vurgulandı. Tarafların kusurlarını birlikte değerlendiren Yargıtay, kadının olaylarda erkekten daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Bu gerekçeyle kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat kararlarının doğru olmadığını belirten Yargıtay, erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin de yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

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