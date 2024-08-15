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Haberi Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile sağlık merkezleri hastanelere entegre edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haberi Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile sağlık merkezleri hastanelere entegre edilecek

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakan Kemal Memişoğlu, aile hekimliğini kuvvetlendirecek adımlar atacaklarını, bunun için ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına entegrasyonun gerçekleştirileceğini aktardı. 

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün Bakanlığın yol haritasına dair çok önemli bilgiler verdi. En dikkat çekenlerden birisi ise aile hekimliklerine yönelik düzenlemeler oldu. 

Bakan Memioğlu, vatandaşın aile hekimlerine başvurularını artırmak için hastaneleri devreye sokacaklarını anlattı. 

"ZORLAYICI DEĞİL TEŞVİK EDİCİ"

Memişoğlu'nun konuya dair açıklaması şu şekilde:

Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimliğini kuvvetlendirirken vatandaşlarımızın aile hekimine başvurmalarını teşvik edecek adımlar atacağız. Sorunların köküne gidecek, sorunları kökten çözme gayretinde olacağız.

Açıkça ifade ediyorum ki bu süreci yürütürken zorlayıcı bir yaklaşım yerine teşvik edici bir anlayış benimseyeceğiz. Aile Sağlığı Merkezlerimizdeki kurum kültürünü daha ileri seviyeye taşıyacak ve bu merkezlerimizle 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarını entegre edeceğiz.

Haberi Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile sağlık merkezleri hastanelere entegre edilecek - 1. Resim

MAYMUN ÇİÇEĞİ AÇIKLAMASI

Maymun çiçeği virüsü ve Covid-19’a ilişkin soruları cevaplayan Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve Covid ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil” dedi.

Haberi Bakan Memişoğlu duyurdu: Aile sağlık merkezleri hastanelere entegre edilecek - 2. Resim

"ECZANELERDE İLAÇ TEMİNİ KONUSUNDA SORUN YOK"

Eczanelerde ilaç temini konusundaki soruları da cevaplayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, eczanelerde ilaç sorununun olmadığını, konunun doğrudan ilaç markası üzerinden değil etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, ilaç temini konusunda herhangi bir sorunun bulunmadığını dile getirdi.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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