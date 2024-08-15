Dünyada maymun çiçeği alarmı! Türkiye'de son durum ne?

Afrika kıtasını kasıp kavuran maymun çiçeği virüsünün dünyaya yayılma riski büyük paniğe yol açtı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'deki son durum ne? sorusuna cevap verdi.

AKİF BÜLBÜL ANKARA Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ana hedeflerinin aile hekimliğini güçlendirmek olduğunu söyledi. 1,5 ay önce Sağlık Bakanlığı görevine başlayan Memişoğlu, medya temsilcileriyle bir araya geldi. Sağlık alanındaki hedeflerini paylaşan Bakan Memişoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Aile hekimliğini kuvvetlendireceğiz. Vatandaşların, aile hekimine başvurmaları için teşvik edici adımlar atacağız. Sorunların köküne gidecek, onları kökten çözme gayretinde olacağız. Bu süreci yürütürken zorlayıcı bir yaklaşım yerine teşvik edici bir anlayış benimseyeceğiz. Aile Sağlığı Merkezlerimizdeki kurum kültürünü daha ileri seviyeye taşıyacak ve bu merkezlerimiz ile 2’nci ve 3’üncü basamak sağlık kuruluşlarını entegre edeceğiz.

SAĞLIK SİSTEMİMİZ DÜNYAYA ÖRNEK

Türkiye, Covid-19 pandemisinde ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görüldüğü gibi hem insan gücü hem de altyapı olarak dünyaya örnek olacak bir sağlık sistemine sahip. Sağlık, Türkiye’yi dünyada ön plana çıkarabilecek bir alan. Ülkemizin; sağlık bilgisini ve bilimi üretebilecek, teknolojisini ve malzemesini yapabilecek kapasitesi bulunuyor.

EN BÜYÜK RİSK: BAĞIMLILIK VE KİLO

Kişilerin sağlığını hastalanmadan korumak, sağlık sisteminin iyileştirilmesi açısından çok önemli. Bugün bağımlılık ve kilo dediğimizde, bunlar toplumun risklerinden en önemli iki tanesi. Hareketsizlik, beslenme bozuklukları ile doğurganlık oranlarının düşük olması esasında gelecekle ilgili en büyük risklerimiz. Eğer kilonuz varsa, hareketsizseniz, yanlış besleniyorsanız, stresiniz varsa kendi bedeninize bakmıyorsanız, ölüyorsunuz.

İYİNİN TAKDİR GÖRMESİ GEREKİR

Hekimler kendilerini değerli hissetmek ister, mesleğini iyi yapan herkesi pozitif algıyla desteklemeliyiz. İyinin takdir gördüğü ve daha da değerli hissettirildiği bir yapı inşa edeceğiz.

Şehir Hastanelerini; Türkiye’nin geleceği ile ilgili sağlık bilgisinin üretileceği, çalışmaların yapılabileceği, sadece hizmet alanında değil Türkiye’nin medarıiftiharı olacak bilimin ve teknolojinin de geliştirileceği alanlar olarak planlıyoruz. Şehir Hastanelerinde bazı değişikliklere ihtiyaç olabilir ancak bu hastaneler konusunda kötü algı oluşturmak maalesef yanlış.

SUİSTİMALE İZİN VERMEYECEĞİZ

Sağlıkla ilgili tıbbi gereklilik haricinde işlem yapan tüm kuruluşlar kamu özel fark etmeksizin denetlenir ve cezalandırılır. Sağlığın suistimaline izin vermeyeceğiz ve bu konunun üzerine gideceğiz. Dünyaya örnek olacak, iyi sağlık hizmeti sunan bir özel sektörümüz var.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDE ALARM DURUMUMUZ YOK

Maymun çiçeği ve Covid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil.