Vaka sayısı 4 haftada 6 katına çıktı, Covid-19 alarmı verildi

2019 yılının sonunda Çin'de ortaya çıkan ve 2020'de tüm dünyaya yayılan Covid-19, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren ve pandemi sonrası yeni varyantlarıyla ortaya çıkmaya devam eden Covid-19'da vakalar yeniden artışa geçti.

MÜDAHALE EKİBİ GENİŞLETİLECEK

Güney Kore'de sağlık yetkilileri, ülke genelinde yaz aylarında artan vakalarının ardından mevcut önlemleri artıracaklarını açıkladı. Yetkililer durumun takibini, enfeksiyonların analizini, tedavi ve diğer tıbbi malzemelerin yönetimini geliştirmek amacıyla müdahale ekibini genişleteceklerini duyurdu.

Yetkililer, ülkede görülen Covid-19 vaka sayısının ağustos sonuna kadar artmasını bekliyor.

BİR HAFTADA 861 BAŞVURU

Güney Kore'de ağustosun ilk haftasında Covid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının 861'e yükselerek 4 haftada 6 katına çıktığı açıklanmıştı.

Yetkililer, 65 yaş üstünün Covid-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini aktarmıştı.