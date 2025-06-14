Hacıların son durağı hurma bahçesi

Hac farizalarını tamamlayan Müslümanlar, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettikten sonra Medine-i münevverede hurma alışverişine yöneliyor.

ABDÜLHAKİM ARVAS MEDİNE - Memleketlerinde kendilerine “hayırlı olsun” ziyaretine gelenlere ikram etmek üzere şehirdeki hurma bahçelerine âdeta akın eden hacılar, bölgenin meşhur hurmalarını satın alıyor.

Kilogram fiyatı 20 ile 50 riyal arasında değişen mebrum, acve ve sugayi gibi kaliteli hurmalar, en çok tercih edilen çeşitler arasında. Hacılar, uçak firmalarının tanıdığı 40 kilogramlık bagaj hakkını aşmamaya dikkat ederken, fazla hurma alanlar için PTT Kargo ile kilosu 8 riyalden kara yolundan Türkiye’ye gönderim imkânı da sunuluyor.

Otuz yıldır Medine’de hurma ticareti yapan Süleyman Uzunoğlu, Uhud Dağı’nın eteğindeki özel dizayn ettiği Osmanlı Hurma Bahçesi’nde hacılara hizmet veriyor. Uzunoğlu “Hurma ağacının biyolojik yapısı insana benzer. Dişi ve erkek olarak ayrılır. Dölleme olmadan meyve vermez. Bir ağacın meyveye geçmesi beş yılı bulur” dedi.