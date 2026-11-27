Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Kur'an-ı Kerim hocası, Kurra Hafız Ali Kemal Hut Efendi için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı kısa konuşmada "Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Kasımpaşa Cami-i Kebir'den tanıdım. Cami-i Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 92 yaşında hayatını kaybeden Kur'an-ı Kerim hocası Kurra Hafız Ali Kemal Hut Efendi'nin cenaze törenine katıldı.

İstanbul'daki Fatih Camii'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Kurra Hafız Ali Kemal Hut Efendi'nin ailesi, yakınları, talebeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hocası Hafız Ali Kemal Hut Efendi'ye veda

"HOCAMIZI ÇOCUKLUĞUMDAN İTİBAREN TANIDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde kısa bir konuşma yaparak şunları kaydetti:

"Öncelikle şu anda musallada bulunan çok değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Nereden? Kasımpaşa, Cami-i Kebir'den tanıdım. Cami-i Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Ve tabii daha sonra Hoca Efendi, Fatih Çarşamba'ya yerleşti. Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah. Cennetiyle cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Rabbim yar yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hocası Hafız Ali Kemal Hut Efendi'ye veda

"O BİR TEVAZU TİMSALİYDİ"

"Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce hocamın ifade ettiği gibi o bir tevazu timsaliydi. Tevazu da herhalde pek örneği yoktu. Öyle bir insandı. Rabbim sevgili Habibi'nin Livâü'l-Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşrucem eylesin. Rabbim yar yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hocası Hafız Ali Kemal Hut Efendi'ye veda

Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Ardından Kurra Hafız Ali Kemal Hut Efendi'nin cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hocası Hafız Ali Kemal Hut Efendi'ye veda

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HOCALARINDANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasımpaşa'daki gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı Hut, Cumhurbaşkanı'nın yetişmesinde emeği bulunan isimlerden biri olarak biliniyordu. Erdoğan, 24 Ekim 2026'da İstanbul'un Ayvansaray semtinde bulunan tarihî Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret ederek eski hocası Ali Kemal Hut ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hocası Hafız Ali Kemal Hut Efendi'ye veda

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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