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Hafız gençlere "koyun sürüleri" diyen şahıs hakkında suç duyurusu

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Hafız gençlere
Başlık ResmiHafız gençlere "koyun sürüleri" diyen şahıs hakkında suç duyurusu

İcazet törenine katılan hafız öğrencilerin fotoğrafının altına "koyun sürüleri" yazan kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öğretmen olduğu ileri sürülen şahısla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da inceleme başlatıldı.

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Batman'da 57 kız öğrenci için gerçekleştirilen hafızlık icazet törenine ilişkin paylaşılan fotoğrafın altına sosyal medyada hakaret ve aşağılama içeren yorumlar yapılması kamuoyunda tepkiye yol açtı.

Sosyal medyada "Zülbiye" ismiyle yer alan ve öğretmen olduğu iddia edilen şahısla ilgili MEB yetkililerince inceleme başlatıldı.

TEPKİ ÇEKEN YORUMLAR YAZMIŞ

Öte yandan, kullanıcının başka paylaşımların altına da skandal yorumlar yazdığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da tesettüre girdiği için tören düzenlenen kız çocuklarının paylaşımına tepki gösteren şahsın, bir başka hafızlık töreni için "sömürge ve mandayı savunan tipler", ayrıca bir paylaşımın altına da "kahrolsun şeriat" yazdığı görüldü.

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'DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA' SUÇUNDAN DAVA

Olayın ardından Avukat Yunus Arı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreci yakından takip edeceğini vurgulayan Avukat Arı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Batman'da 57 hafız kız öğrencimizin icazet töreninde Zülbiye öğretmen diye bir kişi, paylaşımın altına onlara yönelik kabul edilemez ifadeler kullanıyor ve bu şekilde bir paylaşımda bulunuyor. Ben de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bu konu hakkında dini değerleri aşağılama suçu nedeniyle suç duyurusunda bulundum. Soruşturmayı sonuna kadar takip edeceğim. Bu öğretmen nedeniyle herhangi bir şekilde zarar görmüş bir öğrenci ve aile varsa benimle iletişime geçebilir."

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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