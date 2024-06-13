Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda yeni atamalar! Görev yerleri belli oldu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 13 Haziran 2024 21:28 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 22:06 - Güncelleme:

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yeni atama kararnamesi yayımlandı. Buna göre adli yargıda 4 bin 9, idari yargıda 290 hakim ve savcının göreve yeri değiştirildi.