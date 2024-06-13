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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda yeni atamalar! Görev yerleri belli oldu

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Hakimler ve Savcılar Kurulu&#039;nda yeni atamalar! Görev yerleri belli oldu

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yeni atama kararnamesi yayımlandı. Buna göre adli yargıda 4 bin 9, idari yargıda 290 hakim ve savcının göreve yeri değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı.

Kararnameye göre HSK, adli yargıda 4 bin 9, idari yargıda 290  hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda yeni atamalar! Görev yerleri belli oldu - 1. Resim

Bakan Tunç'un konuya ilişkin açıklamaları ise şöyle:

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık.

Yeni görev yerlerine atanan hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun.

Düzenleyen:  - Gündem
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