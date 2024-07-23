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Hakkari'de feci kaza! Takla atan araçta 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hakkari&#039;de feci kaza! Takla atan araçta 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaza Haberi, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla attı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı. 

Akşam saatlerinde Yüksekova-Esendere karayolu üzerindeki Kısıklı köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AAG 139 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Hakkari'de feci kaza! Takla atan araçta 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - 1. Resim

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ 

Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Büyüksu ve Şemle Büyüksu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, 3 yaralının ise ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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