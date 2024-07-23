Hakkari'de feci kaza! Takla atan araçta 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla attı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.

Akşam saatlerinde Yüksekova-Esendere karayolu üzerindeki Kısıklı köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AAG 139 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Büyüksu ve Şemle Büyüksu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, 3 yaralının ise ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.