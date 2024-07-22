Haliç Metro Köprüsü'nden düşen kızın üstünden tekne geçti! Dehşet anları kamerada
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Haliç Metro Köprüsü'nde selfie çeken genç kız bir anda metrelerce yükseklikten denize düştü. O esnada seyir halinde olan bir tekne kızın üstünden geçti. Dehşete şahit olanlar o anları çığlıklarla kayda aldı.
Olay, önceki akşam saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde yaşandı. Köprüde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla selfie çekmek istedi. Genç kız o esnada bilinemeyen bir sebeple metrelerce yükseklikten denize düştü.
ÜZERİNDEN TEKNE GEÇTİ
Genç kızın düştüğünü gören vatandaşlar, teknenin üstüne doğru seyrettiğini fark edince çığlık atmaya başladı. Kızın üstünden geçen tekne yoluna devam etti. Baygın olduğu fark edilen kız yanına yaklaşan başka bir tekne tarafından sudan çıkarıldı. Vatandaşlar hemen kalp masajı yapmaya başladı. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
İNTİHAR GİRİŞİMİ Mİ KAZA MI?
Genç kız ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayın intihar girişimi mi yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı