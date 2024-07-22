Haliç Metro Köprüsü'nden düşen kızın üstünden tekne geçti! Dehşet anları kamerada

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Temmuz 2024 10:36 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 11:06 - Güncelleme:

Selfie, Haber

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İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Haliç Metro Köprüsü'nde selfie çeken genç kız bir anda metrelerce yükseklikten denize düştü. O esnada seyir halinde olan bir tekne kızın üstünden geçti. Dehşete şahit olanlar o anları çığlıklarla kayda aldı.