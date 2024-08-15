Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Halk Ekmek fabrikasında skandal görüntüler: Her tarafı böcekler sardı

Halk Ekmek fabrikasında skandal görüntüler: Her tarafı böcekler sardı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Gündem Haberleri

İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet veren Halk Ekmek fabrikasında un biti tespit edildiği iddia edildi. İddianın sahibi İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz video görüntülerle paylaşım yaparak ilaçlamanın yetersiz olduğu fabrikada yakma işlemi yapıldığını söyledi.

İstanbul Halk Ekmek, Büyükada'da geçtiğimiz günlerde açtığı 700'üncü şubesiyle tüm ilçelerde faaliyet göstermeye başladı. İstanbul'un ekmek ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan Halk Ekmek hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. 

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak fabrikayı un bitinin sardığını yazdı. 

İlaçlamanın yetersiz olduğu ve yakma işlemine başlandığını söyleyen Türkyılmaz şu ifadeleri kaydetti: 

"SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUZ"

Halk Ekmek fabrikasında tespit edilen “un biti”ne rağmen ekmek üretimine halen devam ediyorsunuz, derhal sonlandırın.

İlaçlamanın yetersiz olduğu ve yakma işlemine başladığınızı biliyoruz.

İstanbulluların sağlığı için sizi sorumluluğa davet ediyoruz. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun şeker komasına girdi! Yoğun bakımda...CHP sokak hayvanları yasasının iptali için AYM'ye başvurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP sokak hayvanları yasasının iptali için AYM'ye başvurdu - GündemCHP sokak hayvanları yasasının iptali için AYM'ye başvurduDere yatağında ölü bulunan Sezen Sarısaray toprağa verildi - GündemDere yatağında ölü bulunan Sezen Sarısaray toprağa verildiMahkeme kararını verdi: Bora Kaplan'ı gözaltına alan polislerin tutukluluk haline devam - GündemAyhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişmeİbrahim Yumaklı'dan çarpıcı sözler: Çiftçi eylemlerini CHP'li vekiller organize ediyor - Gündem"O eylemleri CHP'li vekiller organize ediyor"Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görüldü mü? Bakanlık'tan 'mpox' açıklaması - GündemBakanlık'tan son dakika açıklamasıYunanistan'da çalışan dönerciden çok konuşulacak iddia! Türk turistlerin yüzde 90-95’i domuz etli döner yiyor - Gündem"Türk turistler domuz etli döner yiyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...