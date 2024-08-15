Halk Ekmek fabrikasında skandal görüntüler: Her tarafı böcekler sardı

İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet veren Halk Ekmek fabrikasında un biti tespit edildiği iddia edildi. İddianın sahibi İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz video görüntülerle paylaşım yaparak ilaçlamanın yetersiz olduğu fabrikada yakma işlemi yapıldığını söyledi.

Halk Ekmek zammın ardından 250 gramlık ekmek fiyatı 8 lira oldu

Halk Ekmek zammın ardından 250 gramlık ekmek fiyatı 8 lira oldu

İstanbul Halk Ekmek, Büyükada'da geçtiğimiz günlerde açtığı 700'üncü şubesiyle tüm ilçelerde faaliyet göstermeye başladı. İstanbul'un ekmek ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan Halk Ekmek hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak fabrikayı un bitinin sardığını yazdı.

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İlaçlamanın yetersiz olduğu ve yakma işlemine başlandığını söyleyen Türkyılmaz şu ifadeleri kaydetti:

"SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUZ"

Halk Ekmek fabrikasında tespit edilen “un biti”ne rağmen ekmek üretimine halen devam ediyorsunuz, derhal sonlandırın.

İlaçlamanın yetersiz olduğu ve yakma işlemine başladığınızı biliyoruz.

İstanbulluların sağlığı için sizi sorumluluğa davet ediyoruz.