"Aşık Kamberi" olarak bilinen Afşinli halk ozanı 72 yaşındaki Kamber Biçici, otogar tuvaletinde ölü bulundu. Biçici'nin cenazesi Adli Tıp’a kaldırılırken, olay sonrası inceleme başlatıldı.

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Kahramanmaraş'ta "Aşık Kamberi" olarak bilinen Afşinli halk ozanı 72 yaşındaki Kamber Biçici’den acı haber geldi.

TUVALETTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kahramanmaraş’ta otobüs terminalinin tuvalet bölümünde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan kontrollerde hayatını kaybeden kişinin "Aşık Kamberi" olarak bilinen halk ozanı 72 yaşındaki Kamber Biçici olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Biçici'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay sonrası inceleme başlatıldı.

Halk ozanı Aşık Kamberi’den acı haber! Otogar tuvaletinde ölü bulundu

AŞIK KAMBER KİMDİR?

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dünyaya gelen Kamber Biçici, bölgede "Âşık Kamberi" adıyla biliniyordu. Uzun yıllar boyunca farklı şehirlerde sazı eşliğinde türküler seslendirerek sanat hayatını devam ettiren Biçici Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında düzenlediği Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması'na katılan isimler arasında yer almıştı.

Halk ozanı Aşık Kamberi’den acı haber! Otogar tuvaletinde ölü bulundu

Kamber Biçici, halk müziğine olan ilgisinin yanı sıra sokaklarda, kahvehanelerde ve çeşitli etkinliklerde gerçekleştirdiği bağlama performanslarıyla tanınıyordu. 2015 yılında Maraş Manşet gazetesine konuşan Kamber Biçici, çocukluğundan itibaren saz çaldığını ve Âşık Mahzuni Şerif'in türkülerinden etkilenerek bağlamaya ilgi duymaya başladığını anlatmıştı. Saz çalmayı bir tutku olarak gördüğünü belirten sanatçı, müziğini insan sevgisiyle sürdürdüğünü ifade etmişti. Biçici, hayatını saz çalarak kazandığını da dile getirmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kahramanmaraş Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKahramanmaraş

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