Şile Belediyesine yönelik soruşturmada hakim karşısına çıkan şarkıcı Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya, kendi hesaplarında bloke olduğu ve mobil bankacılık kullanmayı bilmediği için Levent’in kendi hesaplarını kullandığını öne sürdü. Kaya “Asistandım, 200 bin lira maaş alıyordum. Gelen her paranın kaynağını bilmiyorum. Onun talimatlarıyla geldiğinde ben ona bilgi veriyordum” dedi. Levent’in alacaklılarının kendisini aradığını belirten Kaya "Çok borcu vardı” dedi.

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Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmaları alındı.

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan isimlerden biri de şarkıcı Haluk Levent’in asistanı tutuklu sanık Yeliz Kaya oldu.

“HER PARANIN KAYNAĞINI BİLMİYORUM”

Kaya, Haluk Levent'in asistanlığını yaptığını, Levent'in 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla kendisinin hesaplarını kullandığını belirterek şöyle konuştu:

Bunun sebebini soracak olursanız, kendi hesaplarında bloke olması, mobil bankacılık kullanmayı bilmemesi, buna ayıracak zamanı olmaması. Para geldiğinde bana mesaj atıyordu, gelen her paranın kaynağını bilmiyorum. Onun talimatlarıyla geldiğinde ben ona bilgi veriyordum. Hep Haluk Beyle çalıştım, ondan alıyordum maaşımı.

“ABİ KARDEŞ TRANSFER YAPIYORLAR”

Kaya, "K.A. firması veya Berkant Acil'le aranızda para alışverişini gerektirir şahsi bir durum var mı?" sorusuna, "Benim şahsımın hiç olmadı. Abi kardeş kendi aralarında para transferleri yapıyorlar." cevabını verdi.

"Sizin hesabınıza gönderilen paraların sebebi Haluk Bey'in hesabınızı kullanması mı?" sorusunu da Kaya, "Kesinlikle öyle." şeklinde cevapladı.

Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’dan çarpıcı savunma: Onun talimatlarıyla para geldiğinde bilgi veriyordum

“HALUK BEYLE İLGİLİ HER ŞEYLE İLGİLENİYORDUM”

Kaya, şöyle konuştu:

Hesabının başkası tarafından kullanılması halinde bankaya bildirim yükümlülüğü var, niye bildirimde bulunmadınız?" sorusu üzerine, "Bir bankada bu bildirim var. İlk hesap açıldığında orada Haluk Bey ile benim imzam var. Maaşlı sigortalı bir çalışanım, evet benim IBAN’ıma paralar, geldi gitti. Asistandım, 4 ay önce 200 bin lira maaş alıyordum. Şu an işsizim. Ben sadece hesap hareketleriyle değil, bütün görüşmeler, iletişim, eksikler, Haluk Beyle ilgili her şeyle ilgileniyordum."

96 MİLYONLUK PARA TRANSFERİ SORUSU

Kaya "Berkant Bey, K.A. firması veya ailesiyle Haluk Bey arasında yaklaşık sizin hesabınız üzerinden 96 milyon 300 bin liralık bir para transfer trafiği olmuş, niye olmuş?" sorusunu ise şöyle cevapladı.

Bu aynı paranın gelip geri gitmesi aslında. 1,5 milyon dolar bir gün kaldı zaten hesabımda. O zamanın kuruyla 51 milyon lira yapıyormuş. 2 milyon borç istiyor kardeşinden mesela Haluk Bey, o yolluyor. Bir hafta sonra biz o parayı geri yolluyoruz. Hesap hareketleri incelendiğinde aynı paranın gelip gittiği ve onun da tutarları yükselttiğini fark edersiniz.

Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’dan çarpıcı savunma: Onun talimatlarıyla para geldiğinde bilgi veriyordum

“ALACAKLILAR ARIYORDU BENİ”

"Haluk Levent'in borcu var mıydı?" sorusu üzerine Kaya, "Çok borcu vardı beni arıyorlardı alacaklılar da sürekli. O yüzden de yıpratıcı bir süreçti." ifadelerini kullandı.

“BENİM GİBİ YÖNETEBİLECEK KİMSE YOKTU”

Kaya, "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusuna ise "Düşündüm, kendisine mesaj da attım, bu durumun stresli olduğunu çok yorulduğumu söyledim. Ama sonrasında benimle konuştu. Biraz daha kalıp işleri toparlamam gerektiğine karar verdik. Benim gibi yönetebilecek kimse yoktu. Zaten ayrılamadan da tutuklandım" cevabını verdi.

İddianameye konu festival süreciyle ilgili bilgisi ve dahli olmadığını savunan Kaya, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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